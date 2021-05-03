"Мы все видели, что мяч попал в руку, неестественное положение. Он это видел – и ничего. Нас сегодня боковой с главным просто задушили. Не дают нам пенальти чистый. Потом не дает руку, убивает нам игру.

Мариуполь – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча

Пацаны костьми ложатся, бл**ь, а он игру убивает. Что это, бл**ь? Арбитр похоронил нас сегодня своими действиями, бл**ь ", – сказал Сагуткин в эфире программы "Великий футбол".

Добавим, что отчетный поединок обслуживал Ярослав Козык. Рефери не заметил игру рукой в ​​атаке, когда Львов забивал победный гол на последних минутах встречи.

Львов в добавленное время вырвал победу у Мариуполя и обезопасил себя от вылета из УПЛ