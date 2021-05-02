У матчі 24-го туру УПЛ Маріуполь на власному полі поступився Львову. Звіт про поєдинок читайте не "Футбол 24".

Маріуполь після тривалої паузи нарешті повернувся на рідний стадіон. Окрім того, вперше за довгий час господарі вийшли на матч без травмованих футболістів. Тим цікавішим мало бути протистояння, зважаючи на те, який хід набрав Львів в останніх матчах.

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Команди розпочали гру на зустрічних курсах, однак обом колективам бракувало акцентованого завершального удару. Перший небезпечний момент виник на 13-й хвилині: Артем Бондаренко зважився на удар низом по центру – Олександр Ільющенков зреагував на постріл. У відповідь Альваро віддав навісну передачу на дальню стійку на Енеса Махмутовіча, який залишився один перед воротами Маріуполя. На жаль, люксембурзький легіонер Львова пробив головою вище воріт.

Згодом команди знову обмінялись моментами: спочатку після подачі з кутового м'яч ледь не залетів у ворота "азовців", а за мить Дмитро Топалов бив у ближній кут "містян" – Ілющенков у падінні потягнув сферу.

Настирність півзахисника молодіжної збірної України зрештою дала результат. В середині тайму Топалов підхопив м'яч на правому фланзі, легко змістився коридором поміж захисниками по лінії штрафного майданчика до центру і потужним ударом відправив сферу у дальній кут воріт.

Вже у наступній атаці Львів зрівняв. Ренан віддав на Дмитра Семенів на лінії штрафного, той пройшов з м'ячем до одинадцятиметрової позначки і покотив повз Олега Кудрика. Для Семеніва, який лише в лютому приєднався до Львова, цей гол став дебютним в рамках УПЛ.

За три хвилини до завершення першого тайму Кудрик в падінні врятував Маріуполь від другого гола, вчасно зреагувавши на постріл Семеніва зльоту у лівий кут воріт. І майже одразу супершанс марнує Ренан: після помилки захисників бразилець підібрав м'яч, обіграв двох захисників і голкіпера і з лівого флангу запустив сферу у лічених сантиметрах від дальної стійки.

Перша ж атака Львова по перерві завершилась кутовим: Олексій Довгий замикав навіс на дальній штанзі – прямо в руки Кудрику. Андрій Кулаков у наступній атаці вивів Маріуполь вперед, але арбітр гол скасував через положення поза грою – Очеретько заважав Ільющенкову в момент удару. До слова, VAR на матчі не працював.

Команди підкупали своєю самовідданістю і грою без центра поля – запекла боротьба точилась на кожному клаптику. Андрій Кулаков після навісу з правого флангу від Кирюханцева перспективно пробивав головою – поруч зі стійкою. Згодом Фране Чіряк загрожував воротам Маріуполя спочатку пострілом у кут воріт, а потім спробою випросити пенальті.

В середині другого тайму Сагуткін мало не спричинив колотнечу на полі, виконавши брудний підкат проти Казлаускаса. Арбітру вдалось приборкати емоції футболістів, виписавши обом сторонам по "гірчичнику".

Остання третина була за гостями. Підопічні Остапа Маркевича створювали багато небезпеки біля воріт гостей, але захист Львова працював бездоганно. На останніх хвилинах Довгий цілив у дев'ятку – Кудрик не без проблем перевів м'яч на кутовий. Після виконання стандарту Махмутовіч добив сферу у сітку після кількох відскоків і вивів "містян" вперед. Футболісти Маріуполя намагались довести арбітру, що сфера влучила у руку Казлаускасу, однак рефері свого рішення не змінив. Вже у доданий час арбітр виписав Кулакову жовту картку за симуляцію.

Перемога принесла Львову 28 очок і підняла у турнірній таблиці на дев'яту сходинку, Маріуполь з 22-ма балами залишився одинадцятим.

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