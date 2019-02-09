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Захисник Леванте Тоньйо заарештований за шантаж

12:48 113 Читать на русском
Захисник Леванте Тоньйо заарештований за шантаж
Тоньйо / Фото: соцмережі

Футболіст Леванте Тоньйо фігурує у семи кримінальних провадженнях.

Захисник Леванте Тоньйо Гарсія заарештований за підозрою у вимаганні та погрозах, повідомляє Goal.com.

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За інформацією джерела, 29-річний іспанський футболіст був узятий під варту разом з шістьма іншими фігурантами справи. Відзначається, що заарештовані звинувачуються в семи різних злочинах, серед яких значаться шантаж та погрози. Також повідомляється, що гравець затриманий без можливості виходу під заставу.

Тоньйо виступає за Леванте з 2014 року. У середу, 6 лютого, іспанський футболіст підписав з клубом нову угоду, розраховану до літа 2023 року.

У поточному сезоні Тоньйо взяв участь в 17 матчах Ла Ліги, забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

Теги
Іспанія Тоньйо Тоньйо Леванте Леванте
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