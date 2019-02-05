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Моурінью погодився із звинуваченнями у несплаті податків, за що отримав умовний термін і солідний штраф

14:25 296 Читать на русском
Моурінью погодився із звинуваченнями у несплаті податків, за що отримав умовний термін і солідний штраф
Жозе Моурінью / Фото talksport

Іспанська податкова служба визначилась із покаранням для екс-тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

Жозе Моурінью зміг домовитись з іспанською податковою службою та погодився із звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, повідомляє Efe.

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56-річного фахівця засудили на 1 рік ув'язнення умовно, також Моурінью змушений сплатити в іспанську казну близько 2-х млн євро. Варто відзначити, що у випадку заперечення португальцем звинувачень – йому б "світив" штраф у розмірі 3,3 млн євро.

Нагадаємо, Моурінью звинуватили в несплаті податків за іміджеві права на суму близько 2 млн євро в 2011-2012 роках, коли він очолював мадридський Реал.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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