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Защитник Леванте Тоньо арестован за вымогательство

12:48 24 Читати українською
Защитник Леванте Тоньо арестован за вымогательство
Тоньо / Фото: соцсети

Футболист Леванте Тоньо фигурирует в семи уголовных производствах.

Защитник Леванте Тоньо Гарсия арестован по подозрению в вымогательстве и угрозах, сообщает Goal.com.

Моуринью согласился с обвинениями в неуплате налогов, за что получил условный срок и солидный штраф

По информации источника, 29-летний испанский футболист был взят под стражу вместе с шестью другими фигурантами дела. Отмечается, что арестованные обвиняются в семи различных преступлениях, среди которых значатся вымогательство и угрозы. Также сообщается, что игрок задержан без возможности выхода под залог.

Тоньо выступает за Леванте с 2014 года. В среду, 6 февраля, испанский футболист подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

В текущем сезоне Тоньо принял участие в 17 матчах Ла Лиги, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Теги
Испания Тоньо Тоньо Леванте Леванте
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