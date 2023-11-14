Центральний захисник Лутона Теден Менгі забув, що більше не є гравцем Манчестер Юнайтед.

Менгі став автором курйозної помилки, коли вирушив у роздягальню колишнього клубу Манчестер Юнайтед минулої суботи. Ця ситуація сталася перед матчем Манчестер Юнайтед – Лутон (1:0).

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Прибувши на Олд Траффорд, Теден попрямував до роздягальні господарів. Він швидко помітив свою помилку, розвернувся і відправився в роздягальню для гостьової команди. Очевидно, Менгі зробив помилку через стару пам'ять: до минулого літа він 14 років перебував у системі "червоних дияволів". Його рішення було пов'язане зі старими звичками.

Менгі став повноцінним гравцем Лутона 31 серпня. Він зіграв у сезоні 2023/24 8 матчів, включно із зустріччю на Олд Траффорд.

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