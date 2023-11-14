Центральный защитник Лутона Теден Менги забыл, что больше не является игроком Манчестер Юнайтед.

Менги стал автором курьёзной ошибки, когда отправился в раздевалку бывшего клуба Манчестер Юнайтед в прошлую субботу. Эта ситуация произошла перед матчем Манчестер Юнайтед – Лутон (1:0).

Манчестер Юнайтед назвал сроки возвращения двух ключевых игроков после травм

Прибыв на Олд Траффорд, Теден направился в раздевалку хозяев. Он быстро заметил свою ошибку, развернулся и отправился в раздевалку для гостевой команды. Очевидно, Менги совершил ошибку по старой памяти: до прошедшего лета он 14 лет находился в системе "красных дьяволов". Его решение было связано со старыми привычками.

Менги стал полноценным игроком Лутона 31 августа. Он сыграл в сезоне 2023/24 8 матчей, включая встречу на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед одержал тяжелую победу над Лутоном – нападающие не впечатлили, манкунианцы потеряли очередного игрока