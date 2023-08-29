Журналіст і коментатор Ігор Циганик стверджує, що до захисника Динамо і молодіжної збірної України Костянтина Вівчаренка є інтерес в Іспанії.

Раніше кандидатурою Вівчаренка цікавився Порту, який стежив за українцем на молодіжному Євро-2023. Як виявилося, це не єдиний претендент на оборонця київського Динамо.

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"Вівчаренком цікавився один з клубів з Іспанії у це міжсезоння, але до конкретної пропозиції справа не дійшла. Не буду називати клуб, тому що вони ще можуть повернутися взимку. Єдине, що можу сказати, що це клуб із Сегунди, який ставить завдання виходу в Прімеру" – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, 21-річний Вівчаренко – вихованець академії Динамо, який у поточному сезоні зіграв 2 матчі. Нещодавно лівий оборонець з молодіжною збірною України дійшов до півфіналу Євро-2023. У лютому Костянтин підписав новий довгостроковий контракт із Динамо.

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