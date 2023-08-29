Журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что к защитнику Динамо и молодежной сборной Украины Константину Вивчаренко есть интерес в Испании.

Ранее кандидатурой Вивчаренко интересовался Порту, который следил за украинцем на молодежном Евро-2023. Как оказалось, это не единственный претендент на защитника киевского Динамо.

Сидорчук имел возможность покинуть Динамо ради европейского первенства – трансфер мог состояться только при одном условии

"Вивчаренко интересовался один из клубов из Испании в это межсезонье, но до конкретного предложения дело не дошло. Не буду называть клуб, потому что они еще могут вернуться зимой. Единственное, что могу сказать, что это клуб из Сегунды, который ставит задачу выхода в Примеру" – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, 21-летний Вивчаренко – воспитанник академии Динамо, который в текущем сезоне сыграл 2 матча. Недавно левый защитник с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023. В феврале Константин подписал новый долгосрочный контракт с Динамо.

Нещерет, Вивчаренко или Бражко – топ-5 воспитанников Динамо, которые могут выстрелить в сезоне 2023/24