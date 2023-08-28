"Був варіант з його трансфером, з Бельгії була конкретна серйозна пропозиція футболісту. Єдина умова – трансфер на правах вільного агента. І Динамо не відпустило.

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Бражка в Торіно не відпустило, і Сидорчука в Бельгію не відпустило. Двох гравців на одну позицію залишило у складі. А грає поки що тільки один з них, поки сидить молодий актив, Бражко", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, Сидорчук є капітаном Динамо. У цьому сезоні Сергій відіграв за киян в 6 матчах, відзначившись голом та асистом.

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