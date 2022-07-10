"Я розумію, що ми можемо зробити на першому етапі – зараз тільки українці. Більш досвідчені футболісти поїдуть в інші команди, тому ми переглядаємо велику групу гравців, перш за все, по відео.

Динамо відпустило захисника в СК Дніпро-1

Це Перша та Друга ліги, вибираємо виконавців, яких хочемо взяти на перегляд. Але розуміємо, що це можуть бути 1-2 новачки, щоб не зламати атмосферу в команді, яка в нас є.

Вантух з нами лише тренується, вже другий чи третій день. Чи будемо вести з ним перемовини? Ми з повагою ставимося до таких футболістів, як Вантух. Якщо він виявить таке бажання, то чому б ні?" – сказав Дулуб у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Вантух – вихованець Динамо. 24-річний уродженець Львова встиг пограти на правах оренди за Олімпік, Олександрію та Чорноморець. На початку 2022-го вирушив у СК Дніпро-1, але через початок повномасштабної війни так і не зіграв у офіційних матчах. На початку липня Динамо вдруге віддало Романа в оренду дніпрянам.

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