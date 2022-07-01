СК Дніпро-1 і Динамо узгодили продовження оренди лівого оборонця. Роман Вантух проведе сезон 2022/23 у складі "спортклубівців", повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Раніше уродженець Львова вже грав на правах оренди за Олімпік, Олександрію та Чорноморець. На початку 2022 року вирушив у СК Дніпро-1, але через початок повномасштабної війни так і не зіграв у офіційних матчах. Тепер 23-річний Вантух отримав другий шанс.

Нагадаємо, СК Дніпро-1, найімовірніше, змінить головного тренера, адже Ігор Йовічевіч повинен очолити донецький Шахтар. Щоправда, вже більше тижня, відколи стало відомо про перемовини, інформації про офіційне призначення хорвата все ще немає.

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