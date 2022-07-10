"Я понимаю, что мы можем сделать на первом этапе – сейчас только украинцы. Более опытные футболисты уедут в другие команды, поэтому мы просматриваем большую группу игроков, прежде всего, по видео.

Динамо отпустило защитника в СК Днепр-1

Это Первая и Вторая лиги, выбираем исполнителей, которых мы хотим взять на просмотр. Но понимаем, что это могут быть 1-2 новичка, чтобы не сломать атмосферу в команде, которая у нас есть.

Вантух с нами только тренируется уже второй или третий день. Будем ли с ним вести переговоры? Мы с уважением относимся к таким футболистам, как Вантух. Если он изъявит такое желание, то почему бы нет?" – сказал Дулуб в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Вантух – воспитанник Динамо. 24-летний уроженец Львова успел поиграть на правах аренды за Олимпик, Александрию и Черноморец. В начале 2022-го отправился в СК Днепр-1, но из-за начала полномасштабной войны так и не сыграл в официальных матчах. В начале июля Динамо во второй раз отдало Романа в аренду днепрянам.

"Фоменко розбирав помилки під мікроскопом": віце-капітан Металіста 90-х – про 1:6 від Динамо і ВАЗ, який розбив на брухт