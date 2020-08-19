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Захисник Динамо розсекретив тактичні вимоги Луческу, які нагадують йому Барселону

19 серпня 22:37 - Читать на русском
Захисник Динамо розсекретив тактичні вимоги Луческу, які нагадують йому Барселону
Костянтин Вівчаренко (попереду) / фото: Динамо

Молодий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко поділився враженнями від тренувань з першою командою киян.

"Якщо чесно, почуття переповнюють, оскільки працювати з першою командою дуже цікаво. Вдячний тренеру за довіру, і сподіваюся виправдати надії і показати себе з найкращого боку. Спілкуюся з усіма, у нас чудовий колектив, хороша команда, старші хлопці підказують, дають поради.

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У кожного тренера своя, так би мовити, філософія, і Луческу не виняток – у нього також свій підхід. Тренування дуже цікаві, стиль гри більше схожий на Барселону, оскільки робиться акцент на володінні м'ячем. Також він просить контролювати хід гри, щоб ми домінували і перевершували суперників на полі.

Мене пробували на моїй позиції лівого захисника, хоча знають, що я також можу грати в центрі захисту. Я вже говорив і ще раз повторю, що для мене немає різниці, на якій позиції діяти. Найголовніше – грати. Тренер просить більше грати і дивитися вперед, а назад – тільки в крайньому випадку, коли потрібно розвернути атаку", – цитує Вівчаренка офіційний сайт Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Костянтин Костянтин Вівчаренко
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