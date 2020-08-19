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Защитник Динамо рассекретил тактические требования Луческу, которые напоминают ему Барселону

19 августа 22:37 - Читати українською
Защитник Динамо рассекретил тактические требования Луческу, которые напоминают ему Барселону
Константин Вивчаренко (спереди) / фото Динамо

Молодой защитник Динамо Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от тренировок с первой командой киевлян.

"Если честно, чувства переполняют, поскольку работать с первой командой очень интересно. Благодарен тренеру за доверие, и надеюсь оправдать надежды и показать себя с лучшей стороны. Общаюсь со всеми, у нас отличный коллектив, хорошая команда, ребята постарше подсказывают, дают советы.

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У каждого тренера своя, так сказать, философия, и Луческу не исключение – у него также свой подход. Тренировки очень интересные, стиль игры больше похож на Барселону, поскольку делается акцент на владении мячом. Также он просит контролировать ход игры, чтобы мы доминировали и превосходили соперников на поле.

Меня пробовали на моей позиции левого защитника, хотя знают, что я также могу играть в центре защиты. Я уже говорил и еще раз повторю, что для меня нет разницы, на какой позиции действовать. Самое главное – играть. Тренер просит больше играть и смотреть вперед, а назад – только в крайнем случае, когда нужно развернуть атаку", – цитирует Вивчаренко официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Константин Константин Вивчаренко
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