Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальні

Зайва вага, 35 років, неідеальний спортивний режим – усе це перекреслив клас, яким невтомно захоплюються білоруські ЗМІ. Артем Мілевський зробив 4 голи у матчі ЛЧ проти фаворита. Астана завжди вибивала представників чемпіонату Білорусі в єврокубках, і ось повне фіаско, яке в Казахстані величають не інакше, як ганьбою. Напередодні було багато розмов, що сенсаційний склад півфіналістів ЛЧ 2019/20 (без представників топ-3 чемпіонатів) став можливим завдяки більшому відпочинку перед її відновленням – мовляв, німці завершили сезон швидше за іспанців, італійців та англійців, а французи взагалі не продовжували.

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Астана показала, що це працює далеко не для всіх, або й взагалі надумано. Чемпіонат Казахстану після 5 місяців простою тільки-тільки відновлюють через пандемію коронавірусу, але команда колишнього воротаря молодіжних збірних України Непогодова виглядала важче за суперника. Мілевський і компанія доклалися до історичного антирекорду казахів, у яких ми знайшли чимало старих знайомих.

Астана вперше пропустила 6 голів за 1 матчі Ліги чемпіонів, до того було 5 від Селтіка. Казахські ЗМІ називають головним винуватцем фіаско Міхала Білека. Того самого наставника, який зі збірною Чехії розтрощив Україну Блохіна 9 років тому (4:0). Мовляв, чеський фахівець придумав і зі складом, і з тактичною побудовою щось таке, що на голову не налазить. Помстився Міля, а з ним ще Євген Хачеріді (третій українець Нойок заліковує травмований палець), який відзначився класним сейвом лежачи, і за своє рідне Динамо, київське.

Майже 10 місяців тому Пієрос Сотіріу забив за Копенгаген у столиці України гол, який завадив перспективам киян вийти у плей-офф Ліги Європи. На початку 2020 року кіпріот став рекордним трансфером в історії Астани (2 мільйони євро), забив 3 голи за 5 матчів і уже приніс Суперкубок Казахстану. З ним пов'язували великі надії та, що вдасться пошуміти в Європі, а тут такий результат з клубом, який відчуває шалені фінансові проблеми, та ще й голову розбили 20-му номері гостей. А ще Білек раптово відрядив Сотіріу у глибину, а не його улюблений напад, де він найбільш корисний і небезпечний.

Претензія журналістів №1, чому головний тренер випустив необстріляного в офіційних матчах за Астану Непогодова, а не досвідченого Еріча. Щоб голкіперу збірної Казахстану стало ще важче, в центр оборони тренер відрядив іншого абсолютного новачка, до пари з яким поставив повного резервіста. Дмитро, до слова, у 2016 році відстояв на нуль і став одним з героїв сенсаційної виїзної перемоги Ворскли над Динамо Київ (2:0). А напередодні пропустив 6 голів після 8 ударів, які летіли у площину його воріт. Словом, начудив керманич дуже серйозно. "Після таких гучних фіаско люди, які себе поважають, якщо не кулю в лоб пускають, то тихо-мирно подають у відставку", – Sports.kz лютував після цього вильоту з ЛЧ.

Асисти Мілевського і фейли екс-українця Непогодова у відеоогляді перестрілки Динамо Брест – Астана – 6:3

За українських же хлопців приємно. Особливо всіх вразив Мілевський, який на голому класі організував 4 взяття воріт: оформив 1 чистий асист, відібрав і розігнав атаку, віддав передгольовий пас, а насамкінець в індивідуальному проході зробив усе, щоб відзначився партнер, якому зробити це вдалося лише на добиванні (не всі враховують подібні епізоди за результативну передачу). Та й без цього йшов у відбір, стелився у підкатах, грав на команду без зайвого егоїзму – епітет "крутий", яким наділили білоруські ЗМІ, ідеально характеризує його гру.

Цей матч пройшов на фоні дуже сумної атмосфери в Білорусі, коли влада Олександра Лукашенка після імітації виборів президента віддає спецпризначенцям накази жорстоко бити, знущатися і залякувати людей, яких пачками пакують в автозаки, а іноді й просто вбивають. Дісталося і мирним протестантам у Бресті, три вечори садизму від ОМОНу ніхто не забув. Тож тема футболу на устах далеко не всіх вболівальників.

Плюс ці суворі обмеження від УЄФА. Не тільки на трибунах не було глядачів, а й заклеїли паркани місцевого стадіону, аби фанати не могли збиратися у великих скупченнях і підглядати за ходом гри. Хоча, чи тільки Європейський футбольний союз цьому виною? Час зараз у Білорусі такий, що можуть просто страхуватися від усього. Цього разу міліція створила таку "мертву зону" навколо стадіону, що навіть мешканкам прилеглих районів з дітьми доводилося пояснювати, що їм просто треба потрапити додому. Тому навколо стадіону стояла гнітюча тиша. Навіть протестувати цього вечора можна було (зняли оточення з головної площі), а підібратися ближче до футбольної арени – зась.

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Як би там не було, а Динамо отримало 3 розкішні подарунки завдяки цій перемозі. По-перше, до Бреста перейшов статус сіяної команди від Астани на подальші раунди аж до плей-офф. По-друге через тиждень грати знову вдома проти боснійців або валлійців, що виглядає навіть простішим варіантом. А головне – момент фінансової стабільності. Перемога коштувала 1,2 млн євро. Ще двічі так само і можна заробити вже 8 мільйонів. Для клубу, який в умовах масових страйків заводів (серед них і деякі спонсори) та епідемії коронавірусу переживає дуже важкі часи, це життєво необхідні кошти. Крім того, ще й новий указ про державну підтримку завис у повітрі надовго так. Щоб потім не довелося знову екстрено шукати фінанси на зарплати Мілевському, Хачеріді та іншим недешевим лідерам, треба грати і перемагати вже зараз.

До речі, про грошове питання. Інший українець та колишній динамівець Сергій Ребров нині стартує з Ференцварошем у кваліфікації ЛЧ проти чемпіона Швеції. Буде дуже важко, адже досі травмований один з найефективніших гравців атаки Олександр Зубков, а в разі виходу в наступний раунд суперником буде шотландський Селтік. Але боротися також є за що. Мотивували боси угорського клубу і нашого наставника. За інформацією видання Blikk, ціна питання – 1 мільярд премії для самого Реброва.

В угорських форинтах, ви не подумайте. Однак і в перерахунку на євро це дуже солідна сума. Річ у тім, що екс-наставник Динамо отримує у Ференцвароші за контрактом значно меншу суму, ніж було в Саудівській Аравії. Водночас за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів йому гарантований казковий бонус – 2,87 млн євро. Тоді як за Лігу Європу в 5 разів менше, приблизно 570 тисяч, або 200 мільйонів форинтів. Цей розрив відповідає сумам, які УЄФА перераховує за путівку в основний етап ЛЧ (понад 15 млн євро) та ЛЄ (майже 3).

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