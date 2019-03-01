Захисник Десни Нємчанінов розповів, завдяки чому можна зупинити Динамо

Захисник Десни Дмитро Нємчанінов поділився очікуваннями від матчу 20 туру УПЛ проти Динамо.

"Динамо можна зупинити тільки завдяки командним діям і самовіддачі. Вважаю, якщо ми будемо виконувати установку, яку нам дасть тренерський штаб, проблем ніяких не буде. У нас дуже хороший колектив, в плані підбору футболістів. Кожен грав на дуже хорошому рівні.

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Тому гра з Динамо нікого не лякає. Всі її чекають. Тим більше, гра пройде в Чернігові при повному стадіоні, чернігівські вболівальники давно не бачили футболу. Думаю, гра буде хороша", – цитує Нємчанінова офіційний сайт Десни.

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Нагадаємо, матч 20 туру чемпіонату України між Десною та Динамо відбудеться завтра, 2 березня, початок гри о 14:00.