Защитник Десны Немчанинов рассказал, за счет чего можно остановить Динамо

Защитник Десны Дмитрий Немчанинов поделился ожиданиями от матча 20 тура УПЛ против Динамо.

"Динамо можно остановить только за счет командных действий и самоотдачи. Считаю, если мы будем выполнять установку, которую нам даст тренерский штаб, проблем никаких не будет. У нас очень хороший коллектив, в плане подбора футболистов. Каждый играл на очень хорошем уровне.

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Поэтому игра с Динамо никого не пугает. Все ее ждут. Тем более, игра пройдет в Чернигове при полном стадионе, черниговские болельщики давно не видели футбола. Думаю, игра будет хорошая", – цитирует Немчанинова официальный сайт Десны.

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Напомним, матч 20 тура чемпионата Украины между Десной и Динамо состоится завтра, 2 марта, начало игры в 14:00