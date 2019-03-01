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Защитник Десны Немчанинов рассказал, за счет чего можно остановить Динамо

20:04 7 Читати українською
Защитник Десны Немчанинов рассказал, за счет чего можно остановить Динамо
Дмитрий Немчанинов / Соцсети

Защитник Десны Дмитрий Немчанинов поделился ожиданиями от матча 20 тура УПЛ против Динамо.

"Динамо можно остановить только за счет командных действий и самоотдачи. Считаю, если мы будем выполнять установку, которую нам даст тренерский штаб, проблем никаких не будет. У нас очень хороший коллектив, в плане подбора футболистов. Каждый играл на очень хорошем уровне.

Динамо U-21 забило Десне 8 голов – в матче приняли участие Че Че и Буэно, последний отметился хет-триком

Поэтому игра с Динамо никого не пугает. Все ее ждут. Тем более, игра пройдет в Чернигове при полном стадионе, черниговские болельщики давно не видели футбола. Думаю, игра будет хорошая", – цитирует Немчанинова официальный сайт Десны.

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Напомним, матч 20 тура чемпионата Украины между Десной и Динамо состоится завтра, 2 марта, начало игры в 14:00

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Дмитрий Немчанинов Дмитрий Немчанинов Десна Десна
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