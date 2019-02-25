Десна прийме Динамо в Чернігові

Чернігівська Десна визначилася, де прийматиме київське Динамо в рамках 20-туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у Чернігові на стадіоні імені Гагаріна. Про це повідомляє офіційний сайт Десни.

Найшвидший гол нинішнього сезону УПЛ у відеоогляді матчу Арсенал-Київ — Десна – 0:2

Упродовж тривалого часу на арені проводили ремонтні роботи, тому донедавна не було впевненості в тому, чи зможуть сіверяни прийняти вітчизняного гранда в рідному місті. Клуб уже закликав уболівальників підтримати Десну в боротьбі за місця в єврокубковій зоні.

Нагадаємо, що матч Десна – Динамо відбудеться 2 березня. Початок зустрічі о 14:00.