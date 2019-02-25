Десна прийме Динамо в Чернігові

Україна — 18:50 873
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"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат
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Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікендуСвіт — 15:00 1180
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Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцяхСергій Тищенко — 13:30 2811
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Пекельний перфоманс, або Зінченко може почуватись у безпеці: англійські ЗМІ та фани вражені грою українця проти ЧелсіАнглія — 13:00 6022
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Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 7437