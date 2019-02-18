Захисник Айнтрахта да Коста: У Франкфурті будь-якій команді складно досягти успіху

Захисник Айнтрахта Данні да Коста вважає, що його команда має відмінну стартову позицію перед матчем проти Шахтаря у Лізі Європи.

"Я ніколи не грав так часто, як в цьому сезоні. Пишаюся тим, що можу допомагати своїй команді. Уперед дивимося з позитивом, адже ми добре грали проти топ-команд, часто були близькі до перемоги.

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У четвер у нас буде відмінна стартова позиція. Тут, у Франкфурті, будь-якій команді складно досягти успіху. Це те, що ми повинні показати Шахтарю з самого початку матчу", – цитує да Косту офіційний сайт Айнтрахта.

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До слова, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Айтрахтом та Шахтарем відбудеться у четвер 21 лютого. Початок гри о 19:55. Перший поєдинок між командами закінчився з рахунком 2:2.