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Защитник Айнтрахта да Коста: Во Франкфурте любой команде сложно добиться успеха

22:52 7 Читати українською
Защитник Айнтрахта да Коста: Во Франкфурте любой команде сложно добиться успеха
Данни да Коста / соцсети

Защитник Айнтрахта Данни да Коста считает, что его команда имеет отличную стартовую позицию перед матчем против Шахтера в Лиге Европы.

"Я никогда не играл так часто, как в этом сезоне. Горжусь тем, что могу помогать своей команде. Вперед смотрим с позитивом, ведь мы хорошо играли против топ-команд, часто были близки к победе.

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В четверг у нас будет отличная стартовая позиция. Здесь, во Франкфурте, любой команде сложно добиться успеха. Это то, что мы должны показать Шахтеру с самого начала матча", – цитирует да Косту официальный сайт Айнтрахта.

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К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Айтрахтом и Шахтером состоится в четверг 21 февраля. Начало игры в 19:55. Первый поединок между командами закончился со счетом 2:2.

Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матча
2
дн
:
20
час
:
28
мин
Шахтер
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Теги
Лига Европы Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Данни да Коста Данни да Коста Айнтрахт Франкфурт - Шахтер
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