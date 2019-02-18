Защитник Айнтрахта да Коста: Во Франкфурте любой команде сложно добиться успеха

Защитник Айнтрахта Данни да Коста считает, что его команда имеет отличную стартовую позицию перед матчем против Шахтера в Лиге Европы.

"Я никогда не играл так часто, как в этом сезоне. Горжусь тем, что могу помогать своей команде. Вперед смотрим с позитивом, ведь мы хорошо играли против топ-команд, часто были близки к победе.

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В четверг у нас будет отличная стартовая позиция. Здесь, во Франкфурте, любой команде сложно добиться успеха. Это то, что мы должны показать Шахтеру с самого начала матча", – цитирует да Косту официальный сайт Айнтрахта.

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К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Айтрахтом и Шахтером состоится в четверг 21 февраля. Начало игры в 19:55. Первый поединок между командами закончился со счетом 2:2.