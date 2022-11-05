"Проблеми Динамо – через неправильну підготовку до сезону. Коли почалась війна, вони довго не знали, що робити, потім загнали себе цими виставковими матчами по всій Європі.

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І коли стало зрозуміло, що і чемпіонат України буде, і в єврокубках треба грати, їм забракло сили", – цитує Худжамова видання Експрес.

Нагадаємо, кияни спромоглись набрати лише одне очко у 6-ти матчах групового етапу Ліги Європи і посіли у своєму квартеті останню сходинку, пропустивши вперед турецький Фенербахче, французький Ренн та кіпрський АЕК. У турнірній таблиці УПЛ після 10-ти турів Динамо йде дев'ятим, маючи у своєму активі 13 очок.

Що відбувається в Динамо – причини фіаско, атмосфера в команді, терміни відставки Луческу і чому не все так однозначно