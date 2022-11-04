"Я не знаю, як їх називати. Спортсмени з Динамо, мабуть, бо динамівцями їх важко назвати. У мене таке відчуття, що у клубі вже зовсім змирилися.

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Будуть зміни? Будуть звільняти Луческу, не будуть? Якщо залишать, тоді, напевно, він буде скорочувати колектив. Реально вже язик можна зламати. Вже не деякі, а багато футболістів і близько не мають бути в Динамо", – сказав Леоненко у своїй авторській програмі.

Нагадаємо, кияни спромоглись набрати лише одне очко у 6-ти матчах групового етапу Ліги Європи і посіли у своєму квартеті останню сходинку, пропустивши вперед турецький Фенербахче, французький Ренн та кіпрський АЕК.

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