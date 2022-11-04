Київський клуб нині переживає не найкращі часи. Заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів проаналізував ситуацію в команді Мірчі Луческу і спробував знайти відповіді на риторичні питання.

Напередодні Динамо завершило свою єврокубкову кампанію у сезоні 2022/23 матчем з Фенербахче. Киянам так і не вдалось грюкнути дверима наостанок – підопічні Мірчі Луческу програли свій останній поєдинок туркам (0:2) у груповому етапі Ліги Європи, набравши у підсумку лише 1 очко і посівши у квартеті В останню сходинку.

Ігор Гаврищак та Тарас Котів підбили підсумки євросезону "біло-синіх" та поміркували над подальшими перспективами команди.

Динамо програло 5 матч в ЛЄ – ще одна дитина-кілер, вилучення Забарного, жах Циганкова, моменти Ваната і цирк в обороні