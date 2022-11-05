"Проблемы Динамо – из-за неправильной подготовки к сезону. Когда началась война, они долго не знали, что делать, потом загнали себя этими выставочными матчами по всей Европе.

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И когда стало понятно, что и чемпионат Украины будет, и в еврокубках нужно играть, им не хватило сил", – цитирует Худжамова издание Експрес.

Напомним, киевляне смогли набрать лишь одно очко в 6-ти матчах группового этапа Лиги Европы и заняли в своем квартете последнюю строчку, пропустив вперед турецкий Фенербахче, французский Ренн и кипрский АЕК. В турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров Динамо идет девятым, имея в своем активе 13 очков.

Что происходит в Динамо – причины фиаско, атмосфера в команде, сроки отставки Луческу и почему не все так однозначно