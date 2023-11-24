Аматорський футбольний клуб Дністер із Заліщиків Тернопільської області оголосив про проведення чергового, 38-го за ліком, дитячого турніру пам'яті загиблого в Афганістані уродженця міста Валерія Луб'янського. Про це повідомляє Тиждень.

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Однак, анонс вищезгаданого дійства викликав чимало запитань. "Вперше такий турнір з міні-футболу відбувся 1987 року. Відтоді щороку в місті організовують захід пам'яті В. Луб'янського, а переможцям вручають кубок з його портретом... Нагадаємо, що Луб'янський 31 серпня 1980 року загинув у бою з душманами", – йдеться у повідомленні клубу.

Цікаво, що організатори (одним з яких виступає депутат Заліщицької міської ради від ВО "Свобода" Тарас Амбрик) не спромоглись провести паралелі з входженням радянських військ у Афганістан (у далекому 1979 році) і початком повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. Смерть "воїна-інтернаціоналіста" від "душмана", який боровся за свою незалежність, не спонукала керівників на другому році війни якось реформувати чи апгрейдити турнір.

Нагадаємо, за час радянської окупації, яка тривала десять років, на території Афганістану загинуло близько 1,5 млн осіб, або 10% тодішнього населення країни. Втрати ж СРСР становили лише 15 тисяч військовослужбовців.

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