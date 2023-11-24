Любительский футбольный клуб Днестр из Залещиков Тернопольской области на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о проведении очередного 38-го по счету детского турнира памяти погибшего в Афганистане уроженца города Валерия Лубянского.

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Однако, анонс вышеупомянутого действа вызвал немало вопросов. "Впервые такой турнир по мини-футболу состоялся в 1987 году. С тех пор ежегодно в городе организуют мероприятие памяти В. Лубянского, а победителям вручают кубок с его портретом... Напомним, что Лубянский 31 августа 1980 года погиб в бою с душманами", – говорится в сообщении клуба.

Интересно, что организаторы (одним из которых выступает депутат Залещицкого городского совета от ВО "Свобода" Тарас Амбрик) не смогли провести параллели с вхождением советских войск в Афганистан (в далеком 1979 году) и началом полномасштабного вторжения рашистов в Украину. Смерть "воина-интернационалиста" от "душмана", который боролся за свою независимость, не побудила руководителей на втором году войны как-то реформировать или апгрейдить турнир.

Напомним, за время советской оккупации, которая длилась десять лет, на территории Афганистана погибло около 1,5 млн человек, или 10% тогдашнего населения страны. Потери же СССР составили лишь 15 тысяч военнослужащих.

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