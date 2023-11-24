У п'ятницю у 19-му турі третього за силою дивізіону відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 19-й тур

МФК Металург-2 – Кремінь-2 – 2:1

Голи: Толок, 16, Куралех, 58 – Барінов, 74

Вилучення: Сабієв, 71 (Кремінь-2, червона картка)

Локомотив Київ – Звягель – 0:2

Голи: Морговський, 50, Ндукве, 88

Вилучення: Хобта, 36 (Локомотив, друга жовта картка)

ЮКСА – Карпати-2 – 1:1

Голи: Махнєв, 56 – Скороход, 43

Вилучення: Гайдучок, 84 (Карпати-2, друга жовта картка), Савчин, 90+4 (Карпати-2, червона картка)

СК Дніпро-1 хоче підписати лідера екс-команди Максимова

Друга команда Кременя зазнала вже 16-ї поразки у сезоні. Черговим її катом став дубль МФК Металурга. Господарі забили ще до середини тайму – Толок вдало замкнув на дальній стійці після того, як голкіпер у падінні не дотягнувся до м'яча, аби перервати простріл. По перерві запоріжці збільшили свою перевагу – знову на виході помилився воротар гостей. На 71-й хвилині Кремінь залишився у меншості – Сабієв заробив вилучення за фол останньої надії. Попри це за 3 хвилини Барінов зумів скоротити відставання, пробивши кіперу запоріжців поміж ніг. Цей гол став останнім у матчі, і приніс МФК Металург-2 дванадцяту сходинку (16 очок). Кремінь-2 з 1 пунктом останній.

Звягель впевнено здолав Локомотив. Кияни наприкінці першого тайму залишились у меншості і екс-команда Юрія Максимова по перерві легко реалізувала чисельну більшість, забивши двічі. Цікаво, що на останніх хвилинах знову відзначився Денис Ндукве, на якого розпочато полювання клубами УПЛ (СК Дніпро-1 та Металіст 1925). Завдяки осічці головного конкурента – ЮКСА – Звягель обійшов "християн" на вершині турнірної таблиці.

Лідер Другої ліги ЮКСА на своєму полі оступилась з Карпатами-2. Гостям вдалось забити наприкінці першого тайму – чудовий удар вийшов у Скорохода з лінії штрафного. По перерві кияни відігрались, а незадовго до завершення гри мали прекрасні шанси вийти переможцями з дуелі – спочатку Гайдучок отримав другу жовту картку, а вже у доданий час Савчин залишив "левів" удев'ятьох. Але львів'яни втримали нічию і, набравши 23 очки, закріпились на дев'ятій сходинці. ЮКСА з 40 балами опустилась на друге місце.

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