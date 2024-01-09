"До Піріна я перейшов півроку погравши за литовську Судуву. Вважав, що це крок вперед. Спочатку гріх було нарікати: постійно виходив у стартовому складі, забив п'ять м'ячів, мав добру пресу. Проте цього сезону все пішло шкереберть, мене випускали на поле лише на кілька хвилин, за таких обставин складно було відзначитися.

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В Піріні виникли фінансові проблеми, зокрема, мені заборгували зарплату за чотири місяці, це негативно впливало на мікроклімат в команді. Я не бачив перспективи у цьому клубі й тому доклав зусиль, аби розірвати контракт.

У команді залишився тільки воротар Максим Ковальов, а от Дмитро Семенів також вирішив розпрощатися з Піріном.

В мене статус вільного агента – розглядаю пропозиції від клубів елітного дивізіону Болгарії та Польщі. Думаю, що зі своєю новою командою визначусь наприкінці січня", – цитує Кондракова Sport.ua.

Нагадаємо, Transfermarkt оцінює Семеніва у 400 тисяч євро, а Кондракова – у 350 тисяч євро.

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