"В Пирин я перешел полгода поиграв за литовскую Судуву. Считал, что это шаг вперед. Сначала грех было жаловаться: постоянно выходил в стартовом составе, забил пять мячей, имел хорошую прессу. Однако в этом сезоне все пошло наперекосяк, меня выпускали на поле лишь на несколько минут, при таких обстоятельствах сложно было отличиться.

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В Пирине возникли финансовые проблемы, в частности, мне задолжали зарплату за четыре месяца, это негативно влияло на микроклимат в команде. Я не видел перспективы в этом клубе и поэтому приложил усилия, чтобы разорвать контракт.

В команде остался только вратарь Максим Ковалев, а вот Дмитрий Семенив также решил распрощаться с Пирином.

У меня статус свободного агента – рассматриваю предложения от клубов элитного дивизиона Болгарии и Польши. Думаю, что со своей новой командой определюсь в конце января", – цитирует Кондракова Sport.ua.

Напомним, Transfermarkt оценивает Семенива в 400 тысяч евро, а Кондракова – в 350 тысяч евро.

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