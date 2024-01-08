Атакувальний півзахисник Звягеля Денис Ндукве продовжить кар'єру в Поліссі, повідомляє Sportarena.

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23-річний футболіст вирішив прийняти запрошення житомирян, попри інтерес СК Дніпро-1, Металіста 1925 та Металіста.

Нагадаємо, Ндукве – вихованець харківського футболу. На професіональному рівні дебютував за Металіст 1925 у 2020 році. Встиг пограти за Краматорськ (в оренді) і Чайку. У Звягель перебрався влітку 2023 року і у 19 матчах зумів забити 16 голів і віддавши 2 асисти, ставши найкращим бомбардиром Другої ліги.

До слова, Звягель після першої частини сезону лідирує у третьому за силою дивізіоні, набравши 40 очок. Полісся пішло на зимову паузу на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Кривбаса і СК Дніпро-1 на 2 пункти.

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