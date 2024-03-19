Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів про свою адаптацію до чемпіонату Англії, де виступає трохи понад рік.

"У нас дуже хороший клуб, дуже хороші гравці, які здатні робити результат. Ще можемо здивувати Англію в цьому сезоні? Не знаю, може. Але це АПЛ – у матчі може трапитися все що завгодно. Бо це реально непередбачувана річ. Ти можеш вигравати, зіграти 0:0 з кожним. Можеш кожного перемогти. Думаю, чим підкупає АПЛ – кожен матч як фінал. Дуже важко взагалі перемагати в таких іграх. Це нереальний досвід.

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Дуже радий, що у своєму віці можу грати проти найсильніших атакувальних гравців світу. Це тільки великий плюс для мене. Розвиваюся, стараюся як можу. Так, може, не здивуємо цього сезону, але принаймні спробуємо. Колосальна різниця між чемпіонатами України та Англії? Так, для мене велика різниця. У перший час було дуже-дуже важко. Але треба реагувати на всі події в матчі не тільки в голові, треба, щоб ноги встигали за головою – це найголовніше.

Вже адаптувався? Так, звісно, зараз вже все добре. Відчуваю себе в команді добре також. Зараз у чудовій формі, насолоджуюся футболом. З англійською як? Все добре. Кожен день розмовляю, підтягую її щодня. Коли перебуваєш у цьому середовищі – дуже швидко вивчаєш слова й починаєш розмовляти", – поділився Забарний в коментарі ВЗбірна.

До слова, Ілля став гравцем Борнмута в січні 2023 року. Загалом, Забарний провів за "вишень" 38 матчів, у яких відзначився 1 голом.

Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3 – дике перегравання через 3 місяці після драми