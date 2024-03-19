Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный рассказал о своей адаптации к чемпионату Англии, где выступает чуть больше года.

"У нас очень хороший клуб, очень хорошие игроки, которые способны делать результат. Еще можем удивить Англию в этом сезоне? Не знаю, может быть. Но это АПЛ – в матче может случиться все что угодно. Потому что это реально непредсказуемая вещь. Ты можешь выигрывать, сыграть 0:0 с каждым. Можешь каждого победить. Думаю, чем подкупает АПЛ – каждый матч как финал. Очень трудно вообще побеждать в таких играх. Это нереальный опыт.

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Очень рад, что в своем возрасте могу играть против сильнейших атакующих игроков мира. Это только большой плюс для меня. Развиваюсь, стараюсь как могу. Да, может, не удивим в этом сезоне, но по крайней мере попробуем. Колоссальная разница между чемпионатами Украины и Англии? Да, для меня большая разница. В первое время было очень-очень тяжело. Но надо реагировать на все события в матче не только в голове, надо, чтобы ноги успевали за головой – это самое главное.

Уже адаптировался? Да, конечно, сейчас уже все хорошо. Чувствую себя в команде хорошо также. Сейчас в отличной форме, наслаждаюсь футболом. С английским как? Все хорошо. Каждый день разговариваю, подтягиваю его каждый день. Когда находишься в этой среде – очень быстро изучаешь слова и начинаешь разговаривать", – поделился Забарный в комментарии ВЗбірна.

К слову, Илья стал игроком Борнмута в январе 2023 года. В общем, Забарный провел за "вишен" 38 матчей, в которых отметился 1 голом.

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