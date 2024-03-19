"Стан Циганкова? Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Тому Віктор тут, він лікується, займається кожен день, у нього є програма. Ми дивимося на динаміку.

Збірна України нарешті у повному складі – Ребров відправив 6 гравців тренуватися окремо, є новини щодо Циганкова

Ще є декілька днів до гри. Я дуже добре знаю Віктора. Якщо у нього буде змога, то він завжди готовий грати за збірну", – поділився Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Циганков травмував коліно 9 березня у матчі проти Осасуни. Пошкодження виглядало несерйозним, але у зірки Жирони обмаль часу – півфінал відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини відбудеться вже 21 березня.

Довбик і Циганков нарвались на критику іспанців через збірну України, Лунін здивував цікавим вчинком