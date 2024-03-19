Ребров оцінив шанси Циганкова зіграти проти Боснії і Герцеговини у битві за Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував хід відновлення Віктора Циганкова від травми перед важливим матчем плей-офф відбору до Євро-2024.
"Стан Циганкова? Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Тому Віктор тут, він лікується, займається кожен день, у нього є програма. Ми дивимося на динаміку.
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Ще є декілька днів до гри. Я дуже добре знаю Віктора. Якщо у нього буде змога, то він завжди готовий грати за збірну", – поділився Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.
Нагадаємо, Циганков травмував коліно 9 березня у матчі проти Осасуни. Пошкодження виглядало несерйозним, але у зірки Жирони обмаль часу – півфінал відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини відбудеться вже 21 березня.
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