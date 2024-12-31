Новорічна програма АПЛ складалася з двох лондонських матчів. В одному з них зіграв Ілля Забарний, який звично вийшов у стартовому складі Борнмута. Минулий виїзд на Тоттенхем Стедіум завершився для "вишень" вольовою перемогою з рахунком 3:2. Тоді господарі швидко відкрили рахунок, а справжня драма розігралася на останніх хвилинах.

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Сьогодні все почалося за аналогічним сценарієм. Борнмут намагався високо накривати суперника, залишаючи зони для контратак. "Шпори" залюбки користувалися цим простором. Вже на другій хвилині Сона вивели на удар з лінії штрафного. Ніхто не заважав корейцю, але він пробив дуже неточно. Щоправда, ще й в офсайді перебував капітан господарів. Наступний випад зіпсував Рішарлісон, забравши м'яч з-під ноги Ло Чельсо. В аргентинця позиція була набагато кращою.

Соланке лише натякнув, чому є одним із найкращих бомбардирів ліги. Це був більше не удар, а скидання в руки Вікаріо. Зрештою, на 9-й хвилині Тоттенхем відкрив рахунок. Грубо помилився Нето, намагаючись віддати вертикальну передачу. Бентанкур перехопив, Ло Чельсо допоміг, а Сарр оцінив становище і чітко пробив під дальню стійку – 1:0.

Глобально на перебіг матчу гол не вплинув. Команди продовжили грати у відкритий футбол, що краще виходило у Тоттенхема. Що й не дивно, адже рівень гравців лондонської команди все ж трохи вищий. Найчастіше в центрі уваги опинився Рішарлісон. Ударам бразильця бракувало точності, тож він спробував щось організувати як плеймейкер. Сон після його передачі опинився перед воротами. Надто довго чекав на партнера, тому було вже надто пізно і пасувати, і бити. Нето без проблем впорався із загрозою.

Єдиним негативним моментом для Тоттенхема в першому таймі стала травма Сарра. До того ж персонально це ще більша трагедія. Зовсім скоро стартує Кубок африканських націй. Звісно, сенегалець планував там грати, а тепер усе під питанням. Тож не дивно, що футболіст покидав поле зі сльозами на очах.

Борнмут по-справжньому прокинувся аж перед перервою. Спочатку Тавернієр заробив перспективний штрафний і сам же його виконав – хороший удар поруч з дальньою стійкою. Через кілька хвилин дав про себе знати Соланке. Рикошет дезорієнтував Вікаріо, але м'яч влучив у поперечину. На старті другого тайму Домінік знову в епіцентрі небезпеки – після кутового головою бив метрів із трьох! Якимось дивом італійський голкіпер парирував, а захисники підчистили.

Борнмут так захопився кутовими (подав чотири поспіль), що проспав контратаку господарів. Сон геніальним пасом вив на удар Рішарлісона. Той проштовхнув м'яч повз голкіпера, а заодно і повз рамку воріт. Ло Чельсо втомився спостерігати за марнотратством одноклубників і спробував організувати гол. Пробити йому не дали, а спроба заробити пенальті була максимально непереконливою. Хоча VAR і взяв паузу на перегляд епізоду, але рішення головного рефері залишив без змін.

Як же не щастило сьогодні Соланке. Ще одна чудова нагода в межах штрафного, і знову м'яч зрадливо оминає стійку воріт. У Тоттенхема в схожому стилі діяв Сон. Занадто багато метушні та поспішних рішень було в діях корейця. Так тривало до 72-ї хвилини. Рішарлісон витягнув Забарного в глибину поля і не дав там як слід відібрати м'яч. У підсумку Ло Чельсо виконав передачу в зону, яку оголило висмикування українця. Туди вбіг Сон і нарешті переграв голкіпера. Рішарлісону того було мало. Через кілька хвилин бразилець забив сам, відкрившись поміж Забарним і Сенесі.

Перевага в три м'ячі, вочевидь, розслабила Тоттенхем. Занадто інертно оборонялися господарі, що призвело до гола Скотта, якого на удар вивів Таверніер. У відповідь Сон організував момент для Хіля, який пробив у поперечину, перебуваючи від воріт за кілька сантиметрів. Зрештою, Тоттенхем втримав перемогу й наблизився до топ-4. Тепер відставання до зони Ліги чемпіонів становить лише одне очко. Борнмут залишається на 12-му місці, але перервав 7-матчеву серію без поразок, яка тривала майже два місяці.

Позафутбольна програма вечора була присвячена Уго Льорісу. Француз віддав 11 років кар'єри Тоттенхему і тепер прощається. Напередодні Лос-Анджелес уже оголосив, що досвідчений голкіпер щонайменше сезон проведе в МЛС. Тож Льоріс попрощався з лондонською публікою та отримав від клубу пам'ятну статуетку.