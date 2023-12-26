Під час матчу з Борнмутом Бернд Лєно негарно повівся з болбоєм. Отримавши від хлопця м'яч, екс-воротар збірної Німеччини відштовхнув його, спробувавши помститися за те, що той занадто повільно, на його думку, подавав м'яч.

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До того моменту Лєно вже отримав жовту картку за спробу завадити Домініку Соланке реалізувати пенальті. Інцидент стався за рахунку 0:2 на користь Борнмута і потрапив на відео. Головний суддя зустрічі Тім Робінсон відновив гру тоді, коли один зі стюардів підійшов до болбоя, щоб поцікавитися, чи все з ним гаразд.

Під час наступної перерви в грі Лєно підійшов до хлопчика, щоб перепросити, і обійняв його. Зрештою, Борнмут Іллі Забарного виграв у Фулхема з рахунком 3:0.

Таким чином, Лєно частково повторив інцидент 2013 року з вінгером Челсі Еденом Азаром. Бельгієць повівся з болбоєм набагато жорсткіше – він його штовхнув, вдарив ногою, і заробив тривалу дискваліфікацію.