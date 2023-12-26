Во время матча с Борнмутом Бернд Лено некрасиво повёл себя с болбоем. Получив от парня мяч, экс-вратарь сборной Германии оттолкнул его, попытавшись отомстить за то, что тот слишком медленно, по его мнению, подавал мяч.

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К тому моменту Лено уже получил желтую карточку за попытку помешать Доминику Соланке реализовать пенальти. Инцидент случился при счёте 0:2 в пользу Борнмута и попал на видео. Главный судья встречи Тим Робинсон возобновил игру в то время, как один из стюардов подошёл к болбою, чтобы поинтересоваться, в порядке ли он.

Во время следующего перерыва в игре Лено подошел к мальчику, чтобы извиниться, и обнял его. В конце концов Борнмут Ильи Забарного выиграл у Фулхэма со счётом 3:0.

Таким образом, Лено частично повторил инцидент 2013 года с вингером Челси Эденом Азаром. Бельгиец повёлся с болбоем намного жестче – он его пнул, ударил ногой, и заработал длительную дисквалификацию.