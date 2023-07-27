Захисник Борнмута Ілля Забарний зіграв у товариській грі проти Саутгемптона, який наступний сезон проведе у Чемпіоншипі.

Борнмут обіграв Саутгемптон з рахунком 3:2, а Ілля Забарний з'явився на полі на 67 хвилині.

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Саме українець став героєм одного з епізодів, який пізніше оприлюднили в клубному Instagram. Ілля у підкаті встиг перервати простріл з правого флангу (м'яч відскочив у воротаря) та миттєво заблокував добивання.

Додамо, що вже 12 серпня Борнмут офіційно розпочне сезон матчем з Вест Хемом, початок о 17:00. Забарний після свого переходу зіграв за "вишень" лише в 5 матчах.

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