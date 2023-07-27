"У Алекса була невелика проблема з м'язами, на жаль. Думаю, він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом всього турне.

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Відсутність Райса? Дек отримав досить сильний удар на тренуванні, тому ми не хотіли ризикувати", – цитує Артету Football.london.

Додамо, що Арсенал та Барселона провели товариську гру вночі – "каноніри" виявились сильнішими (5:3).

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