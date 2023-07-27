Арсенал та Барселона провели товариський матч під час турне по США, тоді як Челсі та Ньюкасл розійшлись миром. Дивіться відеоогляд гри в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Арсенал – Барселона – 5:3

Голи: Сака, 13, Хаверц, 43, Троссар, 56, 78, Вієйра, 90 – Лєвандовскі, 7, Рафінья, 34, Торрес, 88

Нереалізований пенальті: Сака, 22, (Арсенал)

Челсі – Ньюкасл – 1:1

Голи: Джексон, 12 – Альмірон, 45+4

Каталонці вийшли вперед вже на 7 хвилині – Абде Еззалзулі прорвався у штрафний лівим флангом і віддав у центр, а Лєвандовскі добив м'яч у ворота після сейву Рамсдейла. Сака швидко скористався провалом Крістенсена та зрівняв рахунок, а на 22 хвилині Букайо не реалізував пенальті.

Рафінья зробив рахунок 2:2 ударом зі штрафного – долю епізоду вирішив рикошет від Едегора, який перебував у стінці. Хаверц вивів "канонірів" вперед ще до перерви, а Троссар у другому таймі оформив дубль. Барселона відповіла голом Феррана Торреса на 88-й хвилині, але Вієйра шикарним ударом поставив крапку в зустрічі. Відзначимо, що Зінченко пропустив гру.

Ньюкасл та Челсі розписали мирову. Мудрик з'явився у стартовому складі, що допомогло лондонцям повести в рахунку (хоча українець не брав участі в епізоді). Непогана комбінація в центрі поля, Мадсен вивів Ніколя Джексона віч-на-віч з воротарем, а нападник легко реалізував рандеву. Михайло створив момент для Касадеї, але той пробив повз ворота.

Ньюкасл відповів ударом Мерфі головою, але Кепа впорався. Перед завершення першої половини "сороки" зрівняли рахунок – Кукурелья впустив Альмірона, який покарав за це лондонців. У другій половині голів не було, а Мудрика замінили одразу по перерві.

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