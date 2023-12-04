– Ви можете описати відчуття в роздягальні. Багато вболівальників сказали б, що взяти одне очко проти Вілли є хорошим результатом.

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– Це була така хороша гра. У нас все добре, але ви знаєте, що такі голи в останню хвилину дуже сумно пропускати. Ви знаєте, що це схоже більше на поразку. Це не те чого ми хотіли. Так, для мене це трохи складно, але я хочу бути позитивним, тому що ми робимо хороші речі на полі, діємо командно та вдосконалюємося.

– Однією із великих позитивних речей протягом гри був ваш перформанс проти Оллі Воткінса. Ви тримали його під замком. А потім він забиває гол.

– Я вважаю, що це найважча ліга і все дуже складно. Вам потрібно бути зосередженим щохвилини, щосекунди. Моя гра проти Оллі Воткінса? Досить непогано. Думаю, що в деяких моментах я міг би –покращитися. Проаналізую свою продуктивність, але я задоволений.

– Ви грали в кожній грі, на кожному тижні. Наскільки ви задоволені виступами за останні кілька тижнів? Як ви почуваєтеся?

– Вдосконалював свою гру тиждень за тижнем. Все чудово. Я молодий гравець і мені потрібно трішки більше часу. Я можу покращувати свою гру. І це чудово, що я брав участь у кожній грі. Дуже вдячний. Тренер довіряє мені. Повинен дивитися тільки вперед.

– В яких сферах, на вашу думку, ви досягли найбільших успіхів відтоді, як перейшли в АПЛ?

– В контактній грі. Ви знаєте, що кожного разу виникають такі ситуації, коли ти віч-на-віч з нападником. Важливо не давати йому багато простору, а тримати його поруч з собою

– Ви готові до АПЛ? Ви маєте все, що повинен мати захисник: силу, швидкість.

– Так, це важливо, бо іноді тобі треба бути, як ви сказали, сильним і швидким. Але також вам потрібен спокій у голові, бо на полі події відбуваються занадто стрімко, і ви маєте швидко думати та просто реагувати.

– Як ви почуваєтесь, граючи поряд з Сенесі?

– Маркос дуже хороший гравець і у нас склалися гарні відносини. Ми всі одна команда, хороші гравці і всім дуже комфортно.

– Наскільки корисним мати поряд Адама Сміта?

– В нього великий досвід виступів в АПЛ. Думаю, що нам потрібен такий гравець в команді, тому що ми молодші, ми можемо помилятися, а Адам – лідер через свій вік. Це добре.

– Чи відчуваєте ви зміну настрою в роздягальні після Ньюкасла, Шеффілда і сьогодні.

– Зараз наш менталітет набагато позитивніший, ніж, можливо, кілька тижнів тому. Звичайно, сезон почався не дуже добре, але зараз ми наполегливо працюємо, у нас є така велика впевненість. Думаю, саме тому є результати.

– В АПЛ проводяться ігри серед тижня. Наскільки фізично важко проводити ще дві гри в найближчі кілька днів?

– Думаю, що це не проблема. Ми готові до цього, у нас є хороша підготовка, – розповів захисник в інтерв'ю BBC.

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