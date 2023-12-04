– Вы можете описать ощущения в раздевалке. Многие болельщики сказали бы, что взять одно очко против Виллы является хорошим результатом.

Ливерпуль перестрелял Фулхэм в битве с 7 голами и шедеврами, ошибки прекрасного Забарного стоили Борнмуту победы

– Это была такая хорошая игра. У нас все хорошо, но вы знаете, что такие голы в последнюю минуту очень грустно пропускать. Вы знаете, что это похоже больше на поражение. Это не то чего мы хотели. Да, для меня это немного сложно, но я хочу быть позитивным, потому что мы делаем хорошие вещи на поле, действуем командно и совершенствуемся.

– Одной из больших положительных вещей в течение игры был ваш перформанс против Олли Уоткинса. Вы держали его под замком. А потом он забивает гол.

– Я считаю, что это самая тяжелая лига и все очень сложно. Вам нужно быть сосредоточенным каждую минуту, каждую секунду. Моя игра против Олли Уоткинса? Довольно неплохо. Думаю, что в некоторых моментах я мог бы улучшиться. Проанализирую свою производительность, но я доволен.

– Вы играли в каждой игре, на каждой неделе. Насколько вы довольны выступлениями за последние несколько недель? Как вы себя чувствуете?

– Совершенствовал свою игру неделю за неделей. Все отлично. Я молодой игрок и мне нужно немного больше времени. Я могу улучшать свою игру. И это здорово, что я участвовал в каждой игре. Я очень благодарен. Тренер доверяет мне. Должен смотреть только вперед.

– В каких сферах, по вашему мнению, вы достигли наибольших успехов с тех пор, как перешли в АПЛ?

– В контактной игре. Вы знаете, что каждый раз возникают такие ситуации, когда ты один на один с нападающим. Важно не давать ему много пространства, а держать его рядом с собой

– Вы готовы к АПЛ? Вы имеете все, что должен иметь защитник: силу, скорость.

– Да, это важно, потому что иногда тебе надо быть, как вы сказали, сильным и быстрым. Но также вам нужен покой в голове, потому что на поле события происходят слишком быстро, и вы должны быстро думать и просто реагировать.

– Как вы чувствуете себя, играя рядом с Сенеси?

– Маркос очень хороший игрок и у нас сложились хорошие отношения. Мы все одна команда, хорошие игроки и всем очень комфортно.

– Насколько полезным иметь рядом Адама Смита?

– У него большой опыт выступлений в АПЛ. Думаю, что нам нужен такой игрок в команде, потому что мы моложе, мы можем ошибаться, а Адам - лидер из-за своего возраста. Это хорошо.

– Чувствуете ли вы изменение настроения в раздевалке после Ньюкасла, Шеффилда и сегодня.

– Сейчас наш менталитет намного позитивнее, чем, возможно, несколько недель назад. Конечно, сезон начался не очень хорошо, но сейчас мы упорно работаем, у нас есть такая большая уверенность. Думаю, именно поэтому есть результаты.

– В АПЛ проводятся игры среди недели. Насколько физически тяжело проводить еще две игры в ближайшие несколько дней?

– Думаю, что это не проблема. Мы готовы к этому, у нас есть хорошая подготовка, – рассказал защитник в интервью BBC.

Тоттенхэм расписал ничью с Манчестер Сити в триллере с 6 голами – Сон открыл счет, забил автогол и отдал ассист