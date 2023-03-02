Вже у найближчу суботу, 4 березня, Борнмут в рамках 26-го туру АПЛ на виїзді зустрінеться з Арсеналом. Команда Гері О'Ніла, яка нині йде у турнірній таблиці передостанньою, продовжує підготовку до битви з лідером чемпіонату.

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За інформацією офіційного сайту "вишень", до роботи у загальній групі повернувся український захисник Ілля Забарний. Наразі 20-річний оборонець проводить легкі тренування, остаточно оговтуючись від травми стопи. Відповідно, про його вихід на поле мова поки не йде.

Нагадаємо, Забарний перейшов у Борнмут 31 січня і обійшовся представнику АПЛ у 22,7 млн євро, однак досі не дебютував за новий клуб. Якнайшвидше відновлення Іллі вкрай важливе для збірної України, яка вже 26 березня зіграє перший поєдинок відбору на Євро-2024 проти Англії. Раніше повідомлялося, що українець вибув приблизно на 4 тижні та не допоможе національній команді у цьому поєдинку.

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