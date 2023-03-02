Уже в ближайшую субботу, 4 марта, Борнмут в рамках 26-го тура АПЛ на выезде встретится с Арсеналом. Команда Гэри О'Нила, которая сейчас идет в турнирной таблице предпоследней, продолжает подготовку к битве с лидером чемпионата.

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По информации официального сайта "вишен", к работе в общей группе вернулся украинский защитник Илья Забарный. Сейчас 20-летний футболист проводит легкие тренировки, окончательно оправляясь от травмы стопы. Соответственно, о его выходе на поле речь пока не идет.

Напомним, Забарный перешел в Борнмут 31 января и обошелся представителю АПЛ в 22,7 млн евро, однако до сих пор не дебютировал за новый клуб. Скорейшее восстановление Ильи крайне важно для сборной Украины, которая уже 26 марта сыграет первый поединок отбора на Евро-2024 против Англии. Ранее сообщалось, что украинец пробустит около 4 недель и не поможет национальной команде в этом поединке.

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