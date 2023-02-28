Виконувач обов’язків коуча збірної України Руслан Ротань розповів, кого може викликати у головну команду країни на матч відбору на Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня.

"Я розраховую на Коноплянку. Я за ним стежив і стежу. Він – кандидат на потрапляння до лав національної збірної. Як і всі футболісти, які грають в чемпіонаті України та за кордоном. Все може бути.

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Щодо травм Ярмоленка та Забарного, то ми зв'язувалися з лікарем. Ми знаємо, на скільки випав Андрій. Ще є час. Надіюся, наш капітан зможе підійти до матчу з Англією у формі. Спочатку прогнозували, що Забарний пропустить 2 тижні, але відновлення займе довше часу. Щодо нього питання відкрите.

Трубін, Бондаренко, Судаков та Криськів заслуговують на виклик до національної збірної. Це не буде проблемою для молодіжки. Якби збірну тренував не я, то, впевнений, було б так само. Думаю, Мудрик та всі гравці молодіжки зможуть поїхати на Євро. Точно визначимося після розмови з Сергієм Ребровим. Якщо вони будуть пізніше, думаю, нічого страшного", – розповів Ротань в коментарі Взбірна.

Нагадаємо, Коноплянка не виступав за "синьо-жовтих" з вересня 2020-го, хоч загалом провів за збірну 86 поєдинків та забив 21 м'яч (третій бомбардир в історії). У Краковії вінгер зараз не вражає. Що стосується Ярмоленка, то він травмувався у матчі за Суперкубок ОАЕ.

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