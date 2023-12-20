Матч 17-го туру АПЛ між Борнмутом і Лутоном буде переграно з першої хвилини.

У суботу, 16-го грудня зустріч між Борнмутом і Лутоном було перервано на 59-й хвилині за рахунку 1:1 через інцидент із капітаном гостей Томом Лок'єром. У нього сталася зупинка серця і його забрали з поля на ношах.

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У середу, 20 грудня, АПЛ постановила повністю переграти зустріч. Дата матчу ще не визначена.

Лок'єра після втрати свідомості доправили в лікарню, де йому зробили аналізи і провели сканування. Лутон заявив, що капітан команди продовжить залишатися під наглядом медиків і відмовився давати подальші коментарі про стан його здоров'я.

Нагадаємо, що в недограному матчі голами відзначилися Елайджа Адебайо і Домінік Соланке. Через інцидент із Лок'єром їхні голи будуть анульовані.

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