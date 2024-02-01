Французький гранд намагається підсилити склад в останній день вікна, щоб уникнути пониження в класі.

Ліон закрив трансфер Ореля Мангала, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Бельгієць був основним хавбеком Ноттінгем Форест і зіграв 20 матчів у цьому сезоні АПЛ.

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Ноттінгем отримає 10 мільйонів фунтів за оренду гравця, а в кінці сезону Ліон зобов'язується викупити Мангала за 20 млн. Ще 3 млн передбачені бонусами, а також англійці матимуть 10% від подальшого перепродажу.

Ліон змушений погоджуватися на такі умови, щоб врятуватися від вильоту. Команда йде на 16 місці в чемпіонаті Франції.

Мангала буде не єдиним новачком "ткачів" у дедлайн. Ліон також оформлює трансфер Саїда Бенрама з Вест Хема. ВХЮ відмовився віддати алжирця в Фулхем, однак відпустив його на медогляд у Францію.