Забарний зробив пропозицію своїй коханій – романтичні кадри
15:28 - Читать на русском
Захисник Динамо Ілля Забарний став ще одним гравцем, який вирішив покінчити з холостяцьким життям.
Забарний у своєму Instagram повідомив, що зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині – Ангеліні.
Захисник Динамо таємно одружився – чуттєве відео від нареченої
"Моя неймовірна наречена! Обожнюю тебе", – лаконічно підписав Ілля романтичні світлини з видами на київські пейзажі.
Додамо, що Забарний є основним центральним захисником Динамо та збірної України. Ілля у поточному сезоні зіграв в 11 поєдинках, не відзначившись результативними діями.
Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter