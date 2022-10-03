Захисник Динамо Ілля Забарний став ще одним гравцем, який вирішив покінчити з холостяцьким життям.

Забарний у своєму Instagram повідомив, що зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині – Ангеліні.

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"Моя неймовірна наречена! Обожнюю тебе", – лаконічно підписав Ілля романтичні світлини з видами на київські пейзажі.

Додамо, що Забарний є основним центральним захисником Динамо та збірної України. Ілля у поточному сезоні зіграв в 11 поєдинках, не відзначившись результативними діями.

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