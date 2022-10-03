Забарный сделал предложение своей любимой – романтичные кадры
15:28 - Читати українською
Защитник Динамо Илья Забарный стал еще одним игроком, решившим покончить с холостяцкой жизнью.
Забарный в своем Instagram сообщил, что сделал предложение руки и сердца своей девушке – Ангелине.
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"Моя невероятная невеста! Обожаю тебя", – лаконично подписал Илья романтические фотографии с видами на киевские пейзажи.
Добавим, что Забарный является основным центральным защитником Динамо и сборной Украины. Илья в текущем сезоне сыграл в 11 поединках, не отличившись результативными действиями.
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