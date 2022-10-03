Защитник Динамо Илья Забарный стал еще одним игроком, решившим покончить с холостяцкой жизнью.

Забарный в своем Instagram сообщил, что сделал предложение руки и сердца своей девушке – Ангелине.

Защитник Динамо тайно женился – чувственное видео от невесты

"Моя невероятная невеста! Обожаю тебя", – лаконично подписал Илья романтические фотографии с видами на киевские пейзажи.

Добавим, что Забарный является основным центральным защитником Динамо и сборной Украины. Илья в текущем сезоне сыграл в 11 поединках, не отличившись результативными действиями.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова