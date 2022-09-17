Оборонець Динамо Владислав Дубінчак досить несподівано розписався зі своєю обраницею.

Наречена Дубінчака, Мирослава, поділилась у своєму Instagram відео з їхнього весілля з Владиславом.

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Молодята обійшлись без пафосного святкування. "Ніякого продуманого образу, без гостей, без шампанського і квітів, по дорозі на зйомку. "Вчора" подали документи, наступного ранку розписались", – написала Мирослава під постом.

Додамо, що Дубінчак у цьому сезоні став основним лівим захисником Динамо та зіграв у 11 поєдинках за команду, проте результативними діями не відзначався.

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